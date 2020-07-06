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Песков не считает, что общество в России не доверяет судебной системе

По словам представителя Кремля, эта система "находится в процессе совершенствования, развития"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Оснований судить о недоверии российского общества судебной системе нет, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я бы не делал вывод о недоверии общества судебной системе, не вижу никаких для этого оснований", - сказал он в понедельник журналистам.

"Российская судебная система находится в процессе совершенствования, развития", - подчеркнул представитель Кремля. "Ничто не должно стоять на месте, все должно совершенствоваться, - добавил Песков. - У нас общество, государство, все его институты находятся в состоянии постоянного развития и совершенствования".

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