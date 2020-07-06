На Ставрополье открыли памятник ветеранам боевых действий

ПЯТИГОРСК, 6 июля. /ТАСС/. Монумент в память ветеранов боевых действий, погибших во время службы, открыли в городе Новопавловске Ставропольского края. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба комитета региона по делам национальностей и казачества.

"Памятник землякам, павшим при исполнении служебного долга, воинам-интернационалистам, участникам локальных вооруженных конфликтов открыли в городе Новопавловске. Мемориал был установлен по инициативе районного отделения ВОО ветеранов "Боевое братство". Собирать средства помогали жители со всего Кировского района", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, торжественное открытие мемориала прошло в городском парке у казачьей управы. Здесь собрались представители районной администрации, казаки, жители Кировского городского округа, члены организации "Боевое братство", воспитанники казачьего военно-патриотического клуба "Сечь".

Участники мероприятия почтили память павших минутой молчания и возложением цветов.