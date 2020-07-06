В РПЦ заявили, что схиигумен Сергий скрыл информацию о судимости при получении сана

"Правда в том, что совершенное Вами преступление в автобиографии при принятии сана Вы зашифровали фразой: "1984-1997 гг. находился и работал в УЩ-349/13 по специальности электрика". Я думаю, всем очевидна Ваша изворотливость и лукавство при формулировке неудобного факта Вашей биографии", - говорится в заявлении митрополита, которое размещено на сайте Екатеринбургской епархии.

По словам митрополита, церковь проявила снисхождение к Сергию, закрывав глаза на канонические препятствия к хиротонии (рукоположению), которые делали принятие священнического сана абсолютно невозможным. "Мы надеялись, что труды, понесенные Вами на благо церкви, покаянный плач и смирение, быть может, перевесят на чаше праведного Суда Божия строгость канонов", - сказано в заявлении.

Один из основателей и духовник Среднеуральского женского монастыря отец Сергий был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, и называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией". В конце мая после нарушения запрета священник был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста. 3 июля церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги.