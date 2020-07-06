Некоторые функции "Яндекс.Дзена" оказались недоступны из-за локального сбоя

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. "Яндекс.Дзен" (рекомендательная лента контента и платформа для блогеров) работает в штатном режиме, но некоторые функции, в том числе возможность комментировать публикации, пока недоступны пользователям из-за локальной проблемы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Была выявлена локальная проблема с некоторыми функциями. Сейчас инцидент обнаружен и находится в работе. В ближайшее время работа этих функций будет восстановлена. Важно, что "Дзен" работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.