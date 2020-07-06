Режим ЧС действует в лесах четырех регионов России

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации действует в лесах четырех субъектов России, в трех он введен частично. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"На сегодняшний день в 38 субъектах РФ действует особый противопожарный режим, в 20 он введен частично. На территории четырех субъектов действует режим чрезвычайной ситуации в лесах, в трех он введен частично", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что за неделю выявлено более 4,2 тыс. термоточек. "В 15 регионах действует 471 очаг природных пожаров на площади активного горения более 1,5 тыс. гектаров. Тушение природных пожаров продолжается", - подчеркнули в министерстве.

Наиболее сложная обстановка складывается в Якутии, Камчатском, Красноярском краях, Амурской, Иркутской, Магаданской областях и Чукотском автономном округе. Для тушения природных пожаров в этих регионах за неделю применено девять воздушных судов ведомства, которые провели 123 слива. Всего сброшено 784 тонны воды. Распространения пожаров в сторону населенных пунктов не допущено.