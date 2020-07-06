Песков не стал комментировать решение суда по делу журналистки об оправдании терроризма

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать решение суда назначить 500 тыс. рублей штрафа псковской журналистке Светлане Прокопьевой, признанной виновной в оправдании терроризма.

"Поскольку вопрос связан с оценкой судебного решения, я не буду на него отвечать, это было бы не корректно, потому что мы не комментируем судебные решения и не будем делать этого впредь", - сказал он, отвечая на просьбу одного из представителей СМИ дать оценку этому решению.

Ранее главный редактор радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" Максим Костиков пояснял ТАСС, что Прокопьева в эфире станции "подвергла критическому анализу ситуацию в стране в контексте произошедшего теракта в Архангельске", когда в октябре 2018 года погиб один человек от действий несовершеннолетнего террориста. В материале журналистка в связи с этим событием раскритиковала систему госполитики воспитания молодежи.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, кто ответственен за политику воспитания молодежи в стране, и чувствует ли Кремль свою ответственность в этой сфере, Песков сказал: "На уровне президента постоянно продолжается работа по совершенствованию воспитания молодежи. Безусловно, это ответственность и государства, и семьи".

Комментируя позицию прокуратуры по этому делу, которая просила назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы, Песков отметил, что прокуратура, хоть она и подчиняется напрямую президенту, "она руководствуется не распоряжениями президента, а законом, это надзорный орган, и в данном случае это абсолютно ее самостоятельная позиция".

Пресс-секретарь главы государства также указал, что в ситуации с этим делом затрагивается тема террористической угрозы и пропаганды терроризма, "поэтому здесь присутствуют определенные правовые нюансы, которые принимались во внимание и обвинением, и защитой, и судом".

При этом Песков отрицательно ответил на вопрос о том, можно ли решение по делу Прокопьевой расценивать как сигнал о том, что журналистам не стоит разбираться в причинах терактов. "Нет, здесь вопрос соблюдения или несоблюдения законов РФ о борьбе с терроризмом", - заключил он.