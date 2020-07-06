В России за неделю произошло свыше 7,2 тыс. техногенных пожаров

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Более 7,2 тыс. техногенных пожаров произошло в России за минувшую неделю. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"За отчетный период зарегистрировано более 7,2 тыс. техногенных пожаров. Все техногенные пожары ликвидированы. Добровольные пожарные команды принимали участие в тушении более 400 техногенных пожаров", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в МЧС, к ликвидации привлекались свыше 840 человек и 360 единиц техники. Кроме того, в пресс-службе министерства отметили, что в стране стабилизируется паводковая обстановка. "На сегодняшний день в зонах затопления продолжают находиться 40 дачных домов, 63 приусадебных участка, один участок дороги. Наблюдается спад уровней воды", - добавили в МЧС.

За прошедшую неделю на водных объектах произошло 106 происшествий. За это время сотрудники МЧС России реагировали на 1,8 тыс. ДТП и спасли более 1,4 тыс. человек, в том числе 135 детей.

Также МЧС России обеспечена безопасность 96,5 тыс. избирательных участков в дни общероссийского голосования.