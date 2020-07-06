Эннио Морриконе оставил собственный некролог

РИМ, 6 июля. /ТАСС/. Некролог, написанный Эннио Морриконе, будет направлен во все газеты. Об этом сообщил в понедельник после смерти композитора друг семьи и адвокат Джорджо Ассумма, передает агентство ANSA .

Текст под названием "Эннио Морриконе умер" гласит: "Я сообщаю об этом всем своим друзьям, тем, что находились всегда рядом, и тем, кто далеко, всем шлю прощальный привет". Он пояснил, что выбрал такую форму прощания, чтобы быть похороненным в ходе церемонии в узком кругу, потому что не хочет никому доставлять неудобства. В некрологе композитор также перечисляет своих сестер, детей и внуков. "Надеюсь, они понимают, как я их любил. Наиболее тяжело прощаться с моей женой Марией", - гласит послание.

Морриконе в ночь на понедельник на 92-м году жизни в больнице в Риме, куда был госпитализирован с переломом шейки бедра после падения. По словам адвоката, он "ушел в умиротворении в окружении близких". При этом семья обратилась с просьбой к СМИ уважать последнюю волю композитора о сохранении частного характера прощания с ним.

Представители высшего руководства Италии, политики, а также представители мира культуры выразили соболезнования в связи со смертью Морриконе.