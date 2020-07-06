Новая сеть отелей в формате "Умного туризма" открылась на Кубани

СОЧИ, 6 июля. /ТАСС/. Новая сеть отелей в формате "Умного туризма", организованного при помощи Парка науки и искусства "Сириус", открылась в новом городском округе Сириус в Краснодарском крае. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе сети Sirius Hotels.

"В городском округе Сириус рядом с Сочи открылась новая сеть отелей Sirius Hotels. Сеть включает два трехзвездочных отеля Omega Sirius и Delta Sirius, два гостиничных комплекса Sigma Sirius и Gamma Sirius. Отели расположены рядом с Олимпийским парком. <…> Новый гостиничный бренд планирует развивать не только традиционный курортный отдых, но и многочисленные программы "Умного туризма", - сообщили в пресс-службе, добавив, что главным помощником в организации "Умного туризма" выступает Парк науки и искусства "Сириус" в Сочи.

Благодаря новому формату отдыха гости отелей могут совмещать курортные развлечения с интеллектуальным досугом. Это представляется возможным благодаря многофункциональному пространству Парка науки и искусства "Сириус", рядом с которым расположена сеть новых отелей. Тут регулярно проходят культурные события, просветительские программы для детей и взрослых, научно-популярные экскурсии.

По объему номерного фонда сеть входит в семерку крупнейших отельных сетей России. Общий номерной фонд новой сети составляет 5 013 номеров, добавили в пресс-службе.

"Мы работаем в нескольких направлениях: популярный пляжный и семейный отдых, активный отдых, а также планируем развивать образовательный туризм и умный отдых, связанный с посещением объектов Парка науки и искусств "Сириус". В работе мы придерживаемся международных стандартов обслуживания и гостеприимства и планируем развивать доступный качественный отдых на побережье Черного моря", - привели в пресс-службе слова генерального управляющего сети отелей Александра Биба.