В кабмине одобрили поправки к законопроекту о правовых режимах для цифровых инноваций

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности в понедельник поддержала поправки к законопроекту о введении экспериментальных правовых режимов с целью упрощения внедрения цифровых инноваций, а также законопроект о регулировании оборота больших объемов данных с учетом необходимости защиты прав и свобод граждан. Об этом журналистам сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

"Сегодня рассмотрено и одобрено два важных вопроса, направленных на реализацию послания президента России Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года. Во-первых, одобрены поправки в законопроект "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации", - сказал Жуков. Он уточнил, что данным законопроектом "предлагается установить экспериментальные правовые режимы для упрощения появления и внедрения цифровых инноваций, таких как искусственный интеллект, распределенный реестр, нейротехнологии и других".

"Этот законопроект, безусловно, необходимо принять до конца сессии, и, думаю, мы приложим все усилия, чтобы это сделать", - отметил первый вице-спикер, он также напомнил, что в Москве с 1 июля вступил в силу федеральный закон о проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта. Инициатива, поправки к которой одобрила комиссия кабмина, была внесена правительством в марте этого года и сейчас готовится ко второму чтению.

"Во-вторых, для дальнейшего рассмотрения на заседании правительства России одобрен законопроект, предусматривающий обеспечение регулирования оборота больших объемов данных с учетом необходимости защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных", - резюмировал Жуков.