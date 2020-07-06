Мурашко сменил главного внештатного специалиста Минздрава по инфекционным болезням

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назначил Владимира Чуланова главным внештатным специалистом министерства по инфекционным болезням вместо Елены Малинниковой. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Минздрава.

Чуланов является заместителем директора по научной работе и инновационному развитию Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний.

"Владимир Чуланов также является профессором Сеченовского университета и с первых дней борьбы с пандемией COVID-19 возглавляет рабочую группу по разработке временных методических рекомендаций для врачей по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции", - отмечается в сообщении.

Ранее главным внештатным специалистом Минздрава по инфекционным болезням была заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.