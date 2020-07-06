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Выборы президента США - 2020

Илон Маск поддержал решение рэпера Канье Уэста вступить в борьбу за пост президента США

Музыкант также не уточнил, в каком году он станет баллотироваться на этот пост

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Американский предприниматель Илон Маск поддержал решение рэпера Канье Уэста баллотироваться в президенты США.

"Я полностью поддерживаю тебя", - написал бизнесмен в комментарии к записи музыканта в Twitter, где тот объявил о своем выдвижении на высший государственный пост в стране. Уэст не стал пояснять, будет ли он баллотироваться от какой-либо партии или же пойдет на выборы как независимый кандидат. Музыкант также не уточнил, о выборах какого года идет речь. При этом он сопроводил свое сообщение хэштегом #видение2020.

Уэст ранее не раз заявлял, что не исключает возможности включиться в борьбу за пост президента США. Он, в частности, допускал, что может претендовать на высший государственный пост в стране на выборах, которые должны пройти в 2024 году.

Журнал Forbes в апреле признал Уэста миллиардером. Его состояние оценивается примерно в $1,3 млрд. Уэст входит в число самых популярных рэп-исполнителей в США. Певец получил более 20 премий Grammy.

Основные инвестиции Маска, возглавляющего компании Tesla  и SpaceX, связаны с альтернативной электроэнергетикой и коммерческими космическими услугами. Согласно Forbes, он занимает 31-е место в списке самых богатых людей мира, его состояние достигает $46,3 млрд.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет бывший вице-президент США Джозеф Байден, от республиканцев - действующий президент Дональд Трамп.

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СШАМаск, ИлонВыборы президента США - 2020
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