Люди с инвалидностью могут с июля оформлять бесплатную парковку онлайн

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Разрешение на бесплатную парковку для автомобиля, на котором перевозят людей с инвалидностью, можно оформить онлайн с 1 июля. При этом данные, внесенные в Федеральный реестр инвалидов (ФРИ), теперь будут действовать на территории всей страны, хотя раньше в каждом регионе была собственная база номеров, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ПФР.

"Информация, занесенная в реестр, имеет силу на территории всей страны, тогда как раньше в каждом субъекте была своя база номеров машин, имеющих льготы. Таким образом, если автомобиль внесен в Федеральный реестр, то пользоваться выделенными парковочными местами можно будет в любом регионе", - говорится в сообщении.

Для подачи заявления необходимо в личном кабинете на портале госуслуг указать номер, марку и модель автомобиля, на котором планируется поездка. "Подтверждать право на бесплатную парковку при этом не нужно, все необходимые сведения уже содержатся в базе данных Федерального реестра инвалидов, оператором которого является Пенсионный фонд России. Кроме этого, заявление можно подать в "Личном кабинете инвалида" на сайте ФРИ или непосредственно в МФЦ", - уточнили в фонде.

В пресс-службе подчеркнули, что при этом заявления в клиентских службах Пенсионного фонда приниматься не будут. Сведения об автомобиле, на котором планируется поездка, появятся в реестре только после внесения данных любым из вышеуказанных способов.

Согласно вступившим в силу поправкам, подать заявление теперь можно только на одно транспортное средство. "При необходимости гражданин может изменить сведения о транспортном средстве, подав новое заявление, - актуальными будут считаться сведения, размещенные в ФРИ последними. Внесенные данные появятся в реестре уже через 15 минут. Это дает возможность занести в реестр даже номер такси, на котором инвалид осуществляет поездку по городу, чтобы автомобиль останавливался в местах для инвалидов без риска получить штраф", - подчеркнули в ПФР. При этом для граждан, оформивших знак "Инвалид" до 1 июля 2020 года, срок внесения данных в реестр продлен до конца 2020 года, - до этого времени они могут пользоваться правом бесплатной парковки, используя имеющийся знак.

В пресс-службе напомнили, с 1 марта до 1 октября 2020 года действует временный порядок определения инвалидности, согласно которому вся процедура происходит исключительно на основе документов медицинских учреждений, без посещения человеко с инвалидностью бюро медико-социальной экспертизы. Продление инвалидности также осуществляется заочно.