Роспотребнадзор контролирует ситуацию с чумой на трансграничных территориях

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор ведет мониторинг и контроль за ситуацией с чумой, в том числе бубонной, и другими инфекционными заболеваниями на территориях, граничащих с Россией. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ведомства.

"Роспотребнадзором в постоянном режиме ведется работа по снижению рисков завоза и распространения чумы, в том числе мониторинг ситуации в соседних странах. Ситуация по чуме и другим опасным для человека инфекционным болезням на трансграничных территориях находится на контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в России на приграничных территориях с Монголией и Китаем существуют природные очаги чумы, за которыми постоянно наблюдают профильные учреждения Роспотребнадзора. В этих очагах в полном объеме проводятся мониторинг, иммунизация населения, дератизация и дезинсекция. Кроме того, ведомство при поддержке правительства с 2016 года реализует программу взаимодействия с соседними странами в целях снижения риска завоза чумы из трансграничных очагов.

"В рамках соглашения о сотрудничестве между Роспотребнадзором и профильными ведомствами приграничных стран осуществляется совместный мониторинг природных очагов, информационный обмен, научное сотрудничество и подготовка специалистов. <...> В настоящее время прорабатывается вопрос об оказании дополнительной научно-практической помощи профильным учреждениям Монголии", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что власти городского округа Баян-Нур в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая в воскресенье объявили режим повышенной эпидемиологической опасности в связи с потенциально существующей угрозой возникновения локальных вспышек чумы. Решение об усилении контроля было принято после поступления в местное медицинское учреждение пациента с симптомами, которые обычно наблюдаются у заболевших бубонной чумой. В связи с объективными рисками правительство советует населению следить за личной гигиеной и избегать мест, где водятся грызуны.

Автономный район КНР Внутренняя Монголия граничит с государством Монголия, где ранее сообщалось о двух подтвержденных случаях заражения чумой и одном случае подозрения на инфицирование.