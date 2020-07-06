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В Госдуме попросили "Аэрофлот" эвакуировать оставшихся в Китае домашних животных россиян

По словам главы комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, некоторые россияне столкнулись с тем, что авиакомпания продала билеты на вывозные рейсы из Шанхая в Москву для пассажиров с домашними животными, но затем отказалась брать животных на борт
Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в понедельник обратился к генеральному директору ПАО "Аэрофлот" Виталию Савельеву с просьбой эвакуировать из Китая принадлежащих российским пассажирам домашних животных, которым авиакомпания отказала в перевозке. Об этом Бурматов сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Просим обеспечить возвращение в Россию животных, на которых их владельцами были приобретены билеты, но которым было отказано в вылете вывозным рейсом компании "Аэрофлот" 4 июля 2020", - говорится в тексте запроса.

По словам Бурматова, еще один запрос депутат направил "в прокуратуру с просьбой проверить законность отказа в вывозе".

Как отмечает глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, некоторые граждане РФ столкнулись с тем, что авиакомпания "Аэрофлот" продала билеты на вывозные рейсы из Шанхая в Москву для пассажиров с домашними животными, но затем отказалась брать животных на борт. При этом, по рассказам пассажиров, животных обещали отправить следующим рейсом, однако затем также отказались от их перевозки. Сейчас животные предположительно находятся в аэропорту Шанхая.

Теги
РоссияКитайБурматов, Владимир ВладимировичСавельев, Виталий Геннадьевич
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