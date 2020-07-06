Аномальная жара в Крыму побила рекорд 24-летней давности

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Новый температурный рекорд установлен в Крыму 4 июля - воздух прогрелся до 36,4 градуса, перекрыв максимум этого дня, зафиксированный в 1996 году. Об этом сообщила в понедельник ТАСС начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

"4 июля максимальная температура воздуха была 36,4 градуса, что на 1,1 градуса выше, чем в 1996 году. В 1996 году было 35,3 градуса", - сказала Любецкая.

Она уточнила, что погоду на полуострове сейчас определяют тропические воздушные массы.

МЧС ранее объявило в Крыму предупреждения об аномальной жаре и чрезвычайной пожароопасности до 8 июля. Значение среднесуточной температуры воздуха в этот период будет выше климатической нормы на 7 градусов и более. Столбики термометров могут подняться до отметки в 38 градусов.

Сейчас в Симферополе без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха около 34 градусов, к вечеру ожидается до 36 градусов. При этом на сайте Крымского гидрометцентра сообщается, что ближайшие 1-2 часа и до конца суток 6 июля в регионе ожидаются местами сильные ливни (более 30 мм), грозы, град, шквалистый ветер 20-25 м/с.