В посольстве России заявили, что угрозы распространения чумы в Монголии нет

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Опасности распространения чумы в Монголии, где были зафиксированы два случая заражения в аймаке (регионе) Ховд на западе страны, нет, заболевшие идут на поправку. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в посольстве России в Улан-Баторе.

"Опасности никакой нет. Власти предпринимают все необходимые меры, чтобы никто не заразился. Пока что все в порядке. Это сезонное явление. К сожалению, в Монголии есть природные очаги чумы", - отметили в диппредставительстве, подчеркнув, что случаи заражения зафиксированы вдали от массового скопления людей.

"У местных властей есть отлаженная схема работы для таких случаев. Власти реагируют быстро и четко. Они сразу вводят карантин на местном уровне, изолируют всех людей, кто мог контактировать с зараженными", - пояснили в посольстве.

По словам собеседника ТАСС, монгольские власти постоянно ведут разъяснительною работу с местным населением, говоря об опасности заразиться чумой после употребления в пищу мяса сурка тарбагана, "несмотря на то, что оно считается деликатесом". "Здесь запрещена охота на них, есть штрафы, но, к сожалению, находятся те, кто это не соблюдает", - добавили в российском дипмиссии.

Комментируя информацию о госпитализации с подозрением на чуму пятнадцатилетнего жителя населенного пункта Улаанхус западного аймака (региона) Баян-Улгий, в посольстве пояснили, что подростка "сразу госпитализировали на всякий случай", потому что он принес домой тарбагана, которого поймала собака.