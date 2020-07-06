Госсовет Франции разрешил проводить манифестации без предварительного согласия властей

ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. Государственный совет Франции официально разрешил проводить без получения одобрения властей манифестации, запрещенные в условиях пандемии решением правительства от 31 мая. Об этом говорится в заявлении высшего консультативного органа французского правительства, распространенном в понедельник.

"Обязательное требование получить разрешение перед проведением манифестации в общественном месте является избыточным", - гласит вердикт Госсовета. Таким образом этот орган отреагировал на решение правительства обновить один из своих декретов, касающийся проведения собраний больше 10 человек.

31 мая правительство приняло постановление, согласно которому в условиях пандемии запрещаются собрания более 10 человек. Госсовет в решении от 14 июня назвал такой запрет нарушением свобод граждан. Правительство в ответ изменило текст декрета, согласно которому собрания с участием более 10 человек стали возможны, но только при наличии разрешения префектуры.

В то же время запрет на собрания более 5 тыс. человек судья Госсовета посчитал "оправданным в нынешних санитарных условиях". Также в своем вердикте он добавил, что и менее крупные манифестации допустимы только при соблюдении всеми участниками необходимых профилактических мер.