Служба крови в Пермском крае возобновляет выездную работу, прерванную из-за коронавируса

ТАСС, 6 июля. Пермская краевая станция переливания крови возобновляет выездную работу донорской службы благодаря ослаблению режима самоизоляции в регионе, введенного на фоне пандемии коронавируса. В настоящее время в крае возникла повышенная потребность в крови всех резус-факторов всех групп, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Служба крови возобновляет дни донора "на выезде". В июле Пермская краевая станция переливания крови проведет 14 выездных донорских акций на предприятиях и в территориях Пермского края", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Уточняется, что на выездных днях донора усилены меры по санобработке, вентилированию, действует масочный режим и другие меры для противодействия распространению коронавируса.

Ранее в крае более чем в 2 раза была увеличена выплата донорам - до 1,5 тыс. рублей. На финансовую поддержку доноров было направлено 4,34 млн рублей.

В середине марта Пермская краевая станция переливания крови сообщила о дефиците донорской крови и снижении числа желающих ее сдать из-за ситуации с распространением коронавируса, проблема усугубилась после введения 2 апреля режима всеобщей самоизоляции. Было принято решение разрешить жителям региона выходить из дома для сдачи крови, тогда число доноров возросло почти в пять раз, и проблема на ближайший месяц была решена почти на 100%. Но в мае явка доноров упала в 1,5 раза, заготовки крови - до 70 литров в день, что не покрывает в полной мере потребности больниц. Для бесперебойного обеспечения потребности в донорской крови больниц Пермского края нужно не менее 200 доноров в день.