В Израиле постановили закрыть спортивные залы, клубы и бары из-за коронавируса

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 июля. /ТАСС/. Правительство Израиля приняло в понедельник решение о "немедленном закрытии" спортивных залов, баров, клубов и залов торжеств в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом. Об этом сообщила государственная радиостанция Kan.

По ее данным, кабинет министров собрался в понедельник на внеочередное заседание для обсуждения мер по предупреждению дальнейшего распространения инфекции. Kan сообщает, что правительство пока решило не закрывать пляжи, но намерено ужесточить надзор за соблюдением санитарных норм на побережье.

С конца мая в Израиле возобновился рост числа ежесуточно выявляемых случаев заражения. 6 июня было выявлено 160 инфицированных коронавирусом, 23 июня - 460, 29 июня - 637, 2 июля - 1 026. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху 2 июля заявил, что Израиль вновь вводит ограничения на количество участников собраний из-за распространения коронавируса. Число посетителей в барах и залах торжеств тогда же было ограничено до 50 человек, количество людей в помещениях - до 20 человек.

До этого, начиная с 27 мая, из основных предписаний Минздрава в стране оставались в силе обязательное соблюдение дистанции в два метра между людьми и ношение защитных масок вне дома. В конце июня израильское правительство увеличило штраф за отсутствие маски с 200 шекелей (около 4 тыс. рублей) до 500 шекелей (около 10 тыс. рублей).