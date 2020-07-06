В Киеве зафиксировали самую теплую ночь за 140 лет метеонаблюдений

КИЕВ, 6 июля. /ТАСС/. Украинские метеорологи зафиксировали очередной температурный рекорд в Киеве: минувшей ночью воздух прогрелся до 20,6 градуса. Об этом в понедельник сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"Нынешняя ночь 5 июля в столице Украины оказалась самой теплой за 140 лет", - сообщается на сайте обсерватории.

При этом уточняется, что в течение всей ночи температура не опускалась ниже +20,6 градуса. В 1988 году синоптики зарегистрировали в столице температуру +20,5 градуса.

Всего же, как добавили ученые, в Киеве с начала года установлено 24 температурных рекорда.

Последние дни в регионе держится жаркая и сухая погода. Понижение температуры, согласно прогнозу Укргидрометцентра, ожидается в среду - ночью до +13 градусов, а днем до плюс 23 градусов.