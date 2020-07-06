В МГУ заявили, что вузы РФ не получают достаточно средств из бюджета на свое развитие

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российские вузы не получают достаточно средств из федерального бюджета на свое развитие, поскольку основная доля бюджетного финансирования вузов тратится на зарплаты сотрудникам и налоги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, комментируя отчет Счетной палаты.

Счетная палата после проверки исполнения бюджета в 2019 году МГУ, Санкт-Петербургским государственным университетом, Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Российской академией живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова выявила ряд системных проблем. Так, большую часть финансирования университеты тратили на выплату зарплат и налогов, при этом средств на формирование бюджетов развития практически не оставалось. В ведомстве отметили, что это характерно как для столичных вузов, так и региональных.

"Субсидия на реализацию государственного задания - основная доля бюджетного финансирования вузов РФ - действительно тратится вузами главным образом на [зарплаты, налоги]. Это, в частности, связано с тем, что при формировании объема этой субсидии главные компоненты ее расчета - заработная плата и другие перечисленные направления расходования. Ряд вузов (в частности, МГУ) не получает полного объема субсидии, что требует от МГУ с целью выполнения установленных показателей расходовать и внебюджетные средства на заработную плату и иные обязательные отчисления, которые в иной ситуации вуз мог бы использовать на стимулирование процессов развития", - сообщили в МГУ.

В пресс-службе отметили, что в 2010-2012 годах МГУ и СПбГУ было выделено по 5 млрд руб. Средства позволили закупить большие объемы научно-исследовательского и учебно-научного оборудования.

"Выделяемые средства на развитие в текущем периоде с учетом курсовой разницы существенно снизились", - добавили в вузе.