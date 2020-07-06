ГИТИС составит список абитуриентов с неадекватным поведением при поступлении

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российский институт театрального искусства (ГИТИС) составит список абитуриентов, которые вели себя неадекватным образом во время вступительных испытаний, и передаст его коллегам из других творческих вузов во избежание повторения произошедших ситуаций. Об этом в понедельник сообщил ТАСС ректор института Григорий Заславский.

Ранее Заславский на своей странице в Facebook отмечал, что во время прослушиваний в институте столкнулись с неадекватным поведением абитуриентов. В том числе молодой человек представил трюк с выстрелом себе в грудь, девушка попыталась распылить в зале содержимое газового баллончика, у троих человек на входе были изъяты ножи.

"Те, кто поступают в ГИТИС, одновременно подают документы и во все другие вузы так называемой большой пятерки. То, что все те же дети будут пробовать свои силы во всех остальных вузах - это ВГИК, Щепка, Щука, Школа-студия МХАТ - к гадалке не ходи. Мы подумали о том, чтобы составить список этих опасных абитуриентов и обмениваться друг с другом", - сказал он.

По его словам, если студент отчисляется из одного творческого вуза и переводится в ГИТИС, институт всегда уточняет причину отчисления. "Вряд ли у человека, у которого не сложились отношения в Щуке или Щепке, все бесконфликтно будет у нас", - рассказал он.

Заславский отметил, что в ГИТИСе после произошедшего были усилены меры безопасности. "Мы сделали более чувствительными наши рамки, после этого нашли ножи. Три ножа изъяли за три дня", - рассказал он. Как считает ректор института, причиной подобного поведения поступающих могло стать долгое нахождение на самоизоляции.

Ректор ГИТИС обратил внимание, что помимо того, что поведение этих нескольких абитуриентов было недопустимым и опасным, если воспринимать его как перфоманс, это вторично и неталантливо. "Как прослушивание - это просто очень плохо. Я считаю, они провалились дважды: когда плохо прочитали программу, из-за чего комиссия приняла решение их не пропустить на следующий тур, и когда устроили номер со стрельбой и вытаскиванием баллончика. Можно сделать что-то талантливое и интересное, при этом не нажимая на самые примитивные кнопки", - считает ректор.