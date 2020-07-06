Журналиста Френкеля, которому сломали руку на избирательном участке, выписали из больницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Журналиста Давида Френкеля, которому в июне сломали руку на участке для голосования в Санкт-Петербурге, 6 июля направили на выписку из больницы. Об этом сообщила ТАСС адвокат журналиста Ольга Карачева.

"Сегодня Давида Френкеля направили на выписку из больницы, в ближайший месяц ему нельзя нагружать руку, в ходе операции был установлен штифт. Сегодня Давид давал объяснение в рамках доследственной проверки следователю следственного отдела по Центральному району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Пока мы ожидаем процессуального решения по проверке. Если в возбуждении уголовного дела будет отказано, мы планируем обжаловать это постановление", - сказала Карачева.

Как сообщали агентству 30 июня в Главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области, для оценки событий, произошедших на избирательном участке, материалы направлены в территориальное подразделение СК России. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что этот инцидент требует тщательной проверки и расследования.

По информации Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Френкель 30 июня около 15:00 мск приехал на участок для голосования "из-за сообщения о попытке удалить члена избирательной комиссии с правом решающего голоса". Сотрудники полиции по неизвестным причинам приняли решение выдворить журналиста из помещения избирательного участка, применили силу и нанесли ему травму. У журналиста сломана рука. Первый замглавы МВД Александр Горовой сообщил, что министерство передаст в Следственный комитет материалы проверки в отношении полицейского.

По данным петербургской полиции, к сотрудникам МВД обратился председатель участкового избиркома с официальным заявлением "об оказании содействия в удалении гражданина, препятствовавшего работе комиссии".