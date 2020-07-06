Путин направил телеграмму с соболезнованиями в связи с жертвами и разрушениями в Японии

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Японии Синдзо Абэ телеграмму, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными наводнениями и оползнями на юге Японии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - отметил в телеграмме президент России.

Как сообщалось ранее, по меньшей мере 50 человек погибли на юго-западном японском острове Кюсю в результате последствий сильных ливневых дождей, которые привели к разливу рек и сходу оползней. Пропавшими без вести числятся 11 человек, их поиски продолжаются.

Власти ряда расположенных на острове префектур издали распоряжение об эвакуации около 1,22 млн человек. При этом 950 тыс. из них проживают в префектурах Сага, Фукуока и Нагасаки.

По данным метеорологического управления Японии, сильные ливни будут продолжаться на Кюсю в течение понедельника. Между тем основной циклон переместился восточнее, в район острова Сикоку, где за сутки может выпасть до 300 мм осадков.

Премьер-министр Японии направил в зону стихийного бедствия около 10 тыс. военнослужащих сил самообороны, которые оказывают поддержку местным спасательным службам, и распорядился организовать эвакуационные центры в соответствии со всеми необходимыми мерами предосторожности в связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавируса.