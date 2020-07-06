В Пермском крае в этом году началось строительство семи школ

ТАСС, 6 июля. Строительство семи школ началось в Пермском крае в 2020 году, шесть из них введут в эксплуатацию до конца года, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"В селе Филипповка Кунгурского района началось строительство школы. Она стала седьмой с начала года, возведение которых началось в регионе. Это рекордный показатель. Для сравнения за аналогичный период прошлого года было начато строительство всего двух школ", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Уточняется, что шесть из них, на 5 123 места, планируется ввести в эксплуатацию уже в текущем году.

"Объекты появятся в Перми, Березниках, Пермском, Кочевском, Чайковском районах и округах", - говорится в сообщении.