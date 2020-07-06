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Голосование по поправкам в конституцию
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МВД выявило более 200 правонарушений во время голосования по поправкам

Как сообщили в ведомстве, речь идет, в частности, об умышленном повреждении агитационных материалов и незаконной выдаче бюллетеня

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. МВД выявило во время голосования по поправкам к Конституции РФ более 200 различных правонарушений. Об этом сообщил замглавы МВД России Игорь Зубов.

"Было выявлено и пресечено 209 административных правонарушений, так или иначе связанных с проведением голосования. На всю огромную страну это не очень много. О каких нарушениях идет речь - это умышленное уничтожение или повреждение агитационных материалов, незаконные выдача и получение бюллетеня для голосования, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции", - сказал он, выступая на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела РФ.

По словам Зубова, всего за время голосования прошло 540 публичных мероприятий, в том числе одиночные пикеты. "Прошло 540 публичных мероприятий, включая одиночные пикеты. Всего лишь один был с нарушением установленного порядка", сказал Зубов. "Наши сотрудники действовали предельно корректно. Было дано указание - вмешиваться только в случае, когда имели место грубые нарушения", - уточнил он. По словам замглавы МВД, "были и провокации всевозможные, ненадлежащее поведение, и наши сотрудники не всегда были на высоте, то есть были единичные конфликтные ситуации, но по всем проводится проверка в установленном порядке и будет принято процессуальное решение".

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РоссияГолосование по поправкам в конституцию
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