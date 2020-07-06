Творческие вузы усилят меры безопасности после случаев на прослушиваниях в ГИТИСе

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Творческие вузы Москвы во время прослушиваний абитуриентов не сталкивались с примерами неадекватного поведения, подобных тем, что имели место в ГИТИСе. Однако, учитывая опыт коллег, опрошенные ТАСС ректоры сообщили, что планируют предпринять дополнительные меры безопасности.

Ранее ректор ГИТИС Григорий Заславский на своей странице в Facebook отмечал, что во время прослушиваний в институте столкнулись с неадекватным поведением абитуриентов. В том числе молодой человек представил трюк с выстрелом себе в грудь, девушка попыталась распылить в зале содержимое газового баллончика, у троих человек на входе изъяли ножи.

Ректор Театрального института им. Б. Щукина Евгений Князев отметил, что в вузе пока не проводились очные встречи с абитуриентами, но случаев, подобных тем, что произошли на прослушиваниях в ГИТИС, в институте не происходило. "Подобного никогда не было, и мы надеемся, такого никогда и не будет", - сказал он.

Однако ректор отметил, что в Щукинском институте предпримут дополнительные меры безопасности в связи с произошедшим. "Наши абитуриенты будут проходить через металлоискатель на входе, и каждый будет вынимать и показывать содержимое. Мы на это обратим внимание, используя негативный опыт ГИТИСа", - подчеркнул собеседник агентства.

Как считает Князев, абитуриентам театральных вузов также необходимо предоставлять медицинские справки об отсутствии психических отклонений. "Профессия артиста - профессия здоровых людей", - пояснил ректор.

Прослушивания проходят в штатном режиме

В Высшем театральном училище (институте) им. М. С. Щепкина предварительное общение с абитуриентами пока проходило в онлайн-формате, а с 9 июля начнутся очные прослушивания, сообщил ректор вуза Борис Любимов. "Я 13 лет возглавляю Щепкинское училище, за это время никогда ни ножей, ни баллончиков не было", - поделился он.

Любимов отметил, что в вузе будут тщательно осматривать абитуриентов на входе: "У нас есть соответствующие службы безопасности, и мы будем внимательно следить за тем, кто проходит, с чем проходит. Есть специальные рамки". Он добавил, что если во время вступительных испытаний в Щепкинском училище произойдут подобные случаи, то о таких абитуриентах будут предупреждены коллеги из других вузов.

Ректор Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) имени С. А. Герасимова Владимир Малышев рассказал, что в этом году на актерский факультет набирают два мастера - Владимир Меньшов и Александр Михайлов. "Михайлов набирает актерскую мастерскую в Крыму и Севастополе. Он вчера приехал туда, сегодня идет предварительный отбор в Севастополе, а 14-го переедет в Симферополь", - отметил он.

По его словам, прослушивания проходят в штатном режиме. "Идет нормальная рабочая кампания. Ничего такого нет, <...> все в рабочем режиме. <...> Мы люди серьезные, к нам поступают серьезные люди", - поделился Малышев.

Ректор ВГИК добавил, что в разные годы приема бывали и необычные ситуации. "Хотя за годы вступительных экзаменов, когда приходит на прослушивания несколько тысяч человек, всякие бывали моменты. Педагоги опытные, они справляются с этим спокойно. Сейчас идет предварительный набор, экзамены начнутся позже", - пояснил он.