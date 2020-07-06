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В Саратове в лесополосе обнаружили свалку с химикатами

Прокуратура проводит проверку
САРАТОВ, 6 июля. /ТАСС/. Природоохранная прокуратура начала проверку по факту незаконного размещения канистр с химическими веществами в лесопосадке в Ленинском районе Саратова, сообщает в понедельник пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Как сообщили местные СМИ, свалку химикатов обнаружили местные жители в лесополосе на улице Тархова. Судя по надписи на 20-литровых канистрах, внутри содержалась серная, соляная, азотная кислоты и другие химикаты и удобрения.

"По факту незаконного размещения канистр с химическими веществами в лесопосадке в Ленинском районе природоохранной прокуратурой проводится проверка. Проводится осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте надзорного ведомства. 
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