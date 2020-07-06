В Смоленской области начался второй этап снятия ограничений

ТАСС, 6 июля. Губернатор Смоленской области Алексей Островский в понедельник внес изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, согласно которым в регионе начинается второй этап снятия ограничений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

"В частности, при соблюдении требований Роспотребнадзора разрешается работа объектов розничной торговли непродовольственными товарами площадью торгового зала до 800 кв. м, имеющих отдельный вход с улицы... а также иные форматы торговли, включая уличную, продажу товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, согласно указу губернатора до 20 июля сохраняется обязательный режим самоизоляции для граждан 65 лет и старше, социальное дистанцирование. "Пока остаются закрытыми детские лагеря, в том числе на базе школ, дома отдыха, пансионаты и санатории, исключение сделано для тех, кто находится в командировках. Запрещены к посещению парки культуры и отдыха, клубы и дискотеки, кинотеатры, детские игровые комнаты, аттракционы и другие места массового посещения граждан", - отмечается в сообщении.

Режим повышенной готовности введен в Смоленской области с 18 марта. К первому этапу власти области приступили с 19 июня, были разрешены занятия спортом на открытом воздухе, открылись парикмахерские и салоны красоты, некоторые из объектов розничной торговли непродовольственными товарами.

По данным регионального оперативного штаба, на 6 июля в Смоленской области зарегистрировано 4 823 случая заражения коронавирусом, в том числе 41 - за последние сутки. С начала пандемии 2 619 человек выздоровели, 70 умерли.