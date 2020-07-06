К 80-летию Нурсултана Назарбаева ТАСС подготовил фильм о первом президенте Казахстана

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. ТАСС к 80-летию Нурсултана Назарбаева подготовил специальный выпуск программы "Формула власти", посвященный первому президенту Казахстана. Он был показан в понедельник на телеканале "Россия 24".

Назарбаев оставил президентский пост 19 марта 2019 года, но остается самым уважаемым и авторитетным лицом в Казахстане. "Мы вспоминаем наши разговоры разных лет: вехи удивительной судьбы лидера нации - человека, который в прямом смысле слова стал мозгом и движителем строительства нового государства - Республики Казахстан", - пояснил идею автор программы первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Своего рода эпиграфом к ней стали слова самого Нурсултана Назарбаева, который определил это время как "годы, равные векам, эпоху, равную столетиям".

В фильме рассказывается биография первого президента, приводятся его воспоминания о детстве, родителях, начале трудовой деятельности в качестве младшего помощника оператора домны на сталелитейном заводе в Темиртау. В ленте отмечается роль Назарбаева в формировании интеграционных объединений, таких как Содружество Независимых Государств и Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Принимая в рамках подготовки программы делегацию ТАСС во главе с генеральным директором Сергеем Михайловым, Назарбаев отметил, что хорошо знаком с деятельностью ведущего информационного агентства России и старается всегда внимательно следить за его работой.