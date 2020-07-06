Власти Армении намерены продлить режим ЧП еще на месяц из-за ситуации с коронавирусом

ЕРЕВАН, 6 июля. /ТАСС/. Правительство Армении собирается продлить на месяц режим чрезвычайного положения, введенный 14 марта из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в стране. Об этом сообщил в понедельник на брифинге премьер-министр Никол Пашинян.

"По всей вероятности, если ситуация не изменится, мы будем вынуждены еще раз продлить режим чрезвычайного положения. Конечно, мы понимаем, что не можем вечно продлевать режим ЧП, поэтому должны усовершенствовать законодательство для того, чтобы иметь соответствующие инструменты во время пандемии. Сегодняшние тенденции показывают, что мы, скорее всего, продлим режим ЧП хотя бы на месяц", - отметил он.