Росприроднадзор оценил ущерб экологии от разлива топлива в Норильске в 148 млрд рублей

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Ущерб экологии от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске оценен примерно в 148 млрд рублей. Требования о добровольном возмещении ущерба направлены АО "Норильско-Таймырской энергетической компании", сообщили ТАСС в пресс-службе Росприроднадзора.

"Росприроднадзор произвел расчет ущерба экологии, нанесенный аварией в Норильске. <...> В том числе вреда, причиненного водным объектам вследствие загрязнения на сумму 147 046 011 000 рублей и почвам на сумму 738 616 500 рублей, - говорится в сообщении. - Федеральной службой по надзору в сфере природопользования проведен расчет вреда и направлены требования о добровольном возмещении ущерба АО "Норильско-Таймырской энергетической компании".

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. куб. м нефтепродуктов на 180 тыс. кв. м грунта и в водоемы.

Как сообщал ранее глава "Норникеля" Владимир Потанин, компания в полном объеме проведет мероприятия по ликвидации ущерба в месте разлива нефтепродуктов под Норильском и рассчитывает, что эти меры позволят вернуть экосистему территории в нормальное состояние. Предварительную стоимость ликвидации ЧП компания оценила в сумму около 10 млрд рублей, эта цифра будет скорректирована после окончания всех оценок и проверок. На данный момент, по словам Потанина, в эти работы вложено около 5 млрд рублей.

В понедельник, 6 июля, президент РФ Владимир Путин потребовал изменить закон "Об охране окружающей среды", чтобы в дальнейшем предотвратить ЧП, подобные случившемуся в Норильске. Поручение должно быть исполнено до 1 августа.