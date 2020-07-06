В Татарстане отметили положительный эффект от авифавира при лечении от коронавируса

КАЗАНЬ, 6 июля. /ТАСС/. Препарат "Авифавир" против новой коронавирусной инфекции показал хороший результат при лечении пациентов в Татарстане. Это проявляется в снижении температуры, улучшении самочувствия, сообщил журналистам главный инфекционист Минздрава Татарстана Халит Хаертынов.

"По первым результатам, в частности по использованию в Республиканской клинической больнице мы видим, что препарат демонстрирует хорошую эффективность. Это проявляется в виде снижения температуры в среднем примерно на третий день от начала терапии, самочувствие улучшается, быстрее происходит элиминация вируса, примерно в половине случаев к пятому дню и практически в ста процентах случаев к десятому дню терапии", - сказал он, отметив, что не было выявлено случаев проявления серьезных побочных эффектов.

По словам специалиста, сейчас примерно 20% заболевших получают данный препарат. "Препарат поступил примерно три недели назад, поначалу было закуплено и поставлено в стационары ограниченное количество препарата, поскольку было необходимо убедиться в эффективности препарата, в его безопасности. Сейчас мы видим, что препарат действительно эффективен, безопасен, поэтому дальнейшие поставки будут продолжены по другим ковидным госпиталям", - добавил Хаертынов.

В начале июня Татарстан получил первую партию препарата "Авифавир" в объеме 300 упаковок. "Авифавир" произведен совместным предприятием РФПИ и группы компаний "ХимРар". Это один из двух зарегистрированных в мире препаратов против коронавируса. "Авифавир" также стал первым в мире препаратом на базе "Фавипиравира", одобренным для лечения коронавируса. Препарат доказал эффективность в клинических испытаниях, он блокирует механизмы размножения коронавируса.

"Авифавир" 29 мая получил регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ, став первым зарегистрированным в России препаратом против коронавируса. Минздрав РФ 3 июня включил "Авифавир" в седьмую версию перечня методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Группа компаний "ХимРар" является единственным и эксклюзивным на территории РФ производителем и поставщиком лекарственного препарата на основе "Фавипиравира" (торговое название препарата - "Авифавир").