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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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Кобылкин заявил, что сумма ущерба от ЧП в Норильске соответствует экологическому вреду

Глава Минприроды России назвал этот ущерб беспрецедентным

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин считает "беспрецедентным" объем ущерба водным объектам в связи с происшествием в Норильске, потому озвученная сумма ущерба полностью соответствует.

"Объем ущерба водным арктическим ресурсам - беспрецедентен. Сумма ему соответствует", - сообщил он.

Ранее Росприроднадзор сообщил, что ущерб экологии от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске оценен примерно в 148 млрд рублей. Требования о добровольном возмещении ущерба направлены АО "Норильско-Таймырской энергетической компании".

Теги
Кобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссияРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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