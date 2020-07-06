Останки 90 красноармейцев подняты из захоронения в Тульской области при поддержке СК РФ

ТУЛА, 6 июля. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК РФ по Тульской области приняли участие в раскопках воинских захоронений времен Великой Отечественной войны в Арсеньевском районе. Обнаружены останки 90 воинов, погибших в 1943 году, сообщила пресс-служба следственного управления.

"Совместно с поисковиками военно-исторического клуба "Славный" осуществлен выезд в Арсеньевский район Тульской области к месту обнаружения костных останков людей, находившихся там со времен войны. <...> В ходе раскопок, в которых непосредственное участие приняли следователи следственного управления по Тульской области, установлено, что останки принадлежат советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Обнаружены останки 90 воинов, а также фрагменты военной одежды, инвентаря, патронов", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

По данным пресс-службы, красноармейцы погибли в ходе боев, которые проходили на территории Арсеньевского и соседних районов в 1943 году. "Именно с арсеньевской земли 12 июля 1943 года войска 61-й армии начали Орловскую стратегическую наступательную операцию "Кутузов", которая продлилась до 18 августа 1943 года. В населенных пунктах, которые находились на переднем крае Брянского фронта, шли ожесточенные бои", - отметили в пресс-службе.

Сотрудники следственного управления примут участие в организации церемонии захоронения обнаруженных останков. "Для сотрудников следственного управления стать причастными к благородному делу - сохранению памяти о солдатах и офицерах Великой Отечественной войны - вопрос долга и чести", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Арсеньевском районе в начале июля 2020 года по картам из архива Минобороны РФ обнаружены два захоронения, в которых могут находиться останки около 30 красноармейцев. Раскопки на этих местах планируется начать после 16 июля.