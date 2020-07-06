Воронежская область повторила рекорд 2002 года по жаре

ВОРОНЕЖ, 6 июля. /ТАСС/. Синоптики зафиксировали в Воронежской области повторение температурного рекорда 2002 года. Тогда температура воздуха поднималась до +33 градусов, рассказала в понедельник ТАСС представитель Воронежского гидрометеоцентра Галина Губинская.

"Сегодня в Воронежской области повторили температурный рекорд 2002 года, у нас [зафиксирована] максимальная температура +33 градуса. Точно такая же температура наблюдалась у нас в этот день в 2002 году", - сказала Губинская.

Она добавила, что во вторник на востоке и юге Воронежской области ожидается повышение температуры воздуха до +40 градусов, а в Воронеже до +37 градусов. "Во вторник на всю область будут распространяться потоки воздуха с юга, и поэтому температура будет выше, чем сегодня. Ожидается, что будет побит рекорд 7 июля 1954 года, который составляет +36,4 градуса", - пояснила собеседница агентства.

По ее словам, в Воронежской области в течение пяти дней с 4 июля будет наблюдаться аномально жаркая погода до от +33 до +40 градусов. Так, 4 июля в регионе уже был побит температурный рекорд 1959 года: была зафиксирована максимальная температура +35,2 градуса, а предыдущий рекорд составлял +34,7 градусов. По ее словам, жара продержится в регионе до 9 июля, когда ожидается прохождение фронта и понижение температуры ночью до 15-20 градусов тепла, днем до 20-25 градусов тепла.