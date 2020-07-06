В Саратовской области возобновляется работа турбаз для жителей региона

САРАТОВ, 6 июля. /ТАСС/. Работа туристических баз, а также баз отдыха возобновляется с 7 июля в Саратовской области для жителей региона. В области также восстанавливается работа музеев при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора, сообщил в понедельник ходе заседания оперативного штаба вице-губернатор - председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин.

"Устанавливаем, что с 7 июля текущего года возобновляется работа туристических баз, баз отдыха для проживающих в городе Саратове и Саратовской области, при условии соблюдения соответствующих требований Роспотребнадзора <…> Объекты общепита на турбазах работают, но с условием доставки в номера или в домики. Кроме того, мы устанавливаем с 7 июля возобновление посещения музеев, осуществляющих выставочную деятельность, также при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора - социальной дистанции, экскурсии с участием не более пяти человек", - сказал он.

В Саратовской области всего выявлено 7 040 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3 773 человека, 45 пациентов умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 11,4 млн человек, около 534 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 687 862 случая заражения, выздоровели 454 329 человек, умерли 10 296. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.