Конкурс на проектирование станции метро "Кудрово" в Ленобласти объявят до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга планирует до конца 2020 года объявить конкурс на проектирование второй станции метрополитена Санкт-Петербурга на территории Ленинградской области - "Кудрово". Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

"Конкурс на проектирование станции метро "Кудрово" планируется объявить до конца 2020 года. Завершить строительство станции планируется в 2025 году", - сказала собеседница агентства.

Станция "Кудрово" станет второй точкой метрополитена Санкт-Петербурга на территории Ленинградской области после "Девяткино". "Кудрово" станет продолжением Лахтинско-Правобережной линии или четвертой линии подземки. Она призвана решить транспортные проблемы быстро растущего города Кудрово с населением до 50 тысяч человек. Большинство его жителей ежедневно ездят в Санкт- Петербург, однако ближайшая станция метро "Улица Дыбенко" расположена в 2 километрах от населенного пункта.