В Дагестане появилось первое детское паллиативное отделение

МАХАЧКАЛА, 6 июля. /ТАСС/. Первое в регионе детское паллиативное отделение открыли в понедельник в Дагестане, сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

"Стационар, рассчитанный на 20 мест, организован на базе Детской городской клинической больницы. Здесь находятся дети от рождения и до 18 лет, страдающие тяжелыми заболеваниями. Этих маленьких пациентов нельзя вылечить, но им можно помочь жить комфортно. <…> Важно отметить, что такое отделение в республике открывается впервые и является единственным в регионе", - говорится в сообщении.

На открытии отделения председатель правительства республики Артем Здунов отметил, что организация оказания паллиативной медпомощи относится к "важнейшим вопросам социальной сферы, имеющим не только медицинское, но и большое общественное и нравственное значение". "С 2019 года мы приступили к реализации нашей госпрограммы "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи" и уже успели войти в федеральную программу. В основном программа финансируется за счет республиканского бюджета", - приводят его слова на сайте.

По данным пресс-службы, паллиативное отделение оснащено всем необходимым современным оборудованием, включая аппараты ИВЛ. В отделение принимают детей, которым необходимо скорректировать обезболивающую терапию, а также тех ребят, чьих родителей нужно научить навыкам специального ухода. При желании мама может находиться в стационаре вместе с ребенком, а посещения родственников разрешены в любое время.

"Одновременно со стационарной помощью (снятие боли, облегчение симптомов, лечение сопутствующих состояний) планируется организовать и работу выездных бригад по оказанию помощи на дому, так как такие дети нуждаются в длительном наблюдении и патронаже. Для начала работы необходимо закупить специальный транспорт для выездных бригад", - сообщили в министерстве.