В Самарской области на границе с Казахстаном разбили лагерь для граждан Узбекистана

ТАСС, 6 июля. Более 1,1 тыс. граждан Узбекистана скопились на российско-казахстанской границе в Самарской области, но пока из-за угрозы распространения коронавируса Казахстан не пропускает людей. Власти оборудовали для них палаточный лагерь, охрану порядка обеспечивают полиция и Росгвардия, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Самарской области в понедельник.

"1 139 граждан Узбекистана находятся на границе Самарской и Оренбургской областей. Люди скопились в Большечерниговском районе, однако пока из-за угрозы распространения коронавируса Казахстан не пропускает людей. Правительством Самарской области и муниципальными властями приняты безотлагательные меры помощи, обеспечения жизни и безопасности граждан, оказавшихся в сложной ситуации. В трех километрах южнее Большой Черниговки оборудован палаточный лагерь", - сказал собеседник агентства.

В палаточный лагерь уже переехали несколько десятков человек, туда доставляется вода, приезжает автолавка с продуктами. Размещены административные палатки, где можно получить справочную информацию, медицинскую помощь, если это необходимо. Сотрудники полиции и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка.

"Среди приезжих есть одна семья с двумя детьми семи и 14 лет, им, а также женщинам, пожилым людям администрация района предлагает переместиться в пункт временного пребывания до момента решения вопроса. Причина такого наплыва иностранных граждан - фейки в социальных сетях: якобы граница открыта и пересекать ее можно свободно. Это уже третий случай подобного скопления людей. Каждый раз министерствам иностранных дел России, Казахстана и Узбекистана приходится договариваться об организации транспортного коридора, который должен пройти без рисков распространения коронавирусной инфекции", - добавили в пресс-службе.

В мае в Самарскую область на границу РФ и Казахстана начали съезжаться граждане Узбекистана, чтобы вернуться домой. Они требовали открыть им транзитный коридор, но не могли попасть на территорию Первомайского района Оренбургской области из-за карантина. В итоге на территории Самарской области, в Большечерниговском районе, скопилось около 800 граждан Узбекистана. Их разместили в лагере-обсерваторе и затем начали отправлять на родину на специальных автобусах через территорию Казахстана.

Аналогичная ситуация сложилась в июне: 367 граждан Узбекистана покинули территорию Самарской области - все они перешли границу в пропускном пункте "Маштаково" (Оренбургская область) с республикой Казахстан для отъезда на родину.

О вирусе

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Самарской области выявлено 5 399 случаев заражения коронавирусом, 3 126 человек выздоровели, 58 пациентов умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 11,4 млн человек, около 534 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 687 862 случая заражения, выздоровели 454 329 человек, умерли 10 296. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.