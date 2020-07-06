Трамп сообщил, что уровень смертности от коронавируса в США упал на 39%

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Уровень смертности от вызываемого новым коронавирусом заболевания COVID-19 упал в США на 39%. Об этом сообщил в понедельник американский президент Дональд Трамп в Twitter .

"Смертность от китайского вируса (так Трамп называет новый коронавирус - прим. ТАСС) снизилась на 39%, в то время как наша замечательная программа тестирования продолжает значительно лидировать в мире! Почему лживые СМИ не сообщают о том, что количество смертей значительно снизилось? Это только потому, что они действительно лживые СМИ!" - написал президент.

По его данным, смертность от заболевания в США "почти на самом низком уровне в мире". "Кроме того, число смертей в США значительно снизилось, стало в десять раз меньше по сравнению с пиком пандемии", - добавил глава государства.

Согласно оценкам газеты The New York Times, число случаев заражения за сутки росло в течение последних двух недель в 39 штатах. Данный показатель снизился лишь в двух штатах, в остальных, а также в столичном федеральном округе Колумбия он за указанный срок не претерпел значительных изменений. Наиболее быстрое распространение вируса наблюдается, в частности, в штатах Аризона, Техас и Флорида. В них за последние дни уже несколько раз обновлялось максимальное число случаев заражения за сутки.

3 июля в стране количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом за сутки вновь превысило предыдущий "рекорд" с начала пандемии и составило 57 497. За последние дни такие пиковые показатели регистрировались несколько раз.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 2,89 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 130 тыс. человек.