В Мурманске открылся новый центр репродуктивных технологий

МУРМАНСК, 6 июля. /ТАСС/. Центр репродуктивных технологий открылся в понедельник в Мурманске на базе областного перинатального центра, передает корреспондент ТАСС. Филиал санкт-петербургского центра "Эмбрилайф" предстоит оборудовать лабораторией для проведения экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), однако это возможно будет сделать не ранее, чем через два года.

"Лечение бесплодия с помощью ЭКО является неоценимым ресурсом для повышения рождаемости. У нас в Мурманской области в данный момент под наблюдением находится 2 950 женщин с бесплодием, поэтому открытие такого центра в Мурманске - на острие этой проблемы. Он будет работать в системе здравоохранения Мурманской области, в системе ОМС Мурманской области", - заявил журналистам заместитель главного врача по акушерству и гинекологии, руководитель перинатального центра ГОБУЗ "Мурманской областной клинический многопрофильный центр" Александр Залесный.

Приехавший в Мурманск из Санкт-Петербурга на открытие филиала генеральный директор головного центра "Эмбрилайф" Вадим Брагилев отметил, что реализовать второй этап - оборудовать лабораторию для проведения ЭКО - будет возможно не раньше, чем через два-три года. "Нам надо какой-то период "прожить" в Мурманске, чтобы понять, сможем ли мы здесь это сделать так, как мы это делаем в Петербурге. Я думаю, что минимум два года должно пройти или три, чтобы понять - появится ли здесь лаборатория", - сказал Брагилев.

Кадры и показатели рождаемости

Брагилев также отметил, что помимо оборудования, немаловажным остается вопрос кадров. "Даже имея базовое образование медицинское или биологическое, все равно требуется ежегодное усовершенствование, включая не только прикомандирование в материнскую клинику, но и повышение квалификации, участие в конференциях передовых клиник, так как это технология, которая постоянно требует усовершенствования", - объяснил эксперт.

В свою очередь, Александр Залесный напомнил, что показатели смертности в Мурманской области превышают показатели рождаемости.

По данным регионального Минздрава, за 2018 год 474 пациентки прошли лечение с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), 64% из них - за пределами Мурманской области. Новый Центр позволит получать услуги по лечению бесплодия методами ЭКО в единой технологической цепочке: от постановки диагноза и лечения до наступления беременности и ее ведения. При этом в лаборатории Санкт-Петербурга потребуется провести не 35 дней, а всего пять.

"Мы с коллегами договорились, что будем двигаться к тому, чтобы полный цикл здесь был. Важно было этот проект запустить, но даже сегодня: пять дней и 35 - почувствуйте разницу. Первый шаг сделан. Все необходимые законодательные решения приняты, услуги этого центра внесены в программу госгарантий, поэтому единственное, на что тратит женщина деньги, это на поездку в Санкт-Петербург, а все остальные медицинские услуги оказываются за счет программы госгарантий", - заявил глава региона Андрей Чибис на церемонии открытия центра.