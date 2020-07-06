Учителей Москвы повторно проинструктируют после изъятия у детей слуховых аппаратов на ЕГЭ

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Департамент образования и науки Москвы проведет дополнительный инструктаж с учителями и наблюдателями на едином государственном экзамене (ЕГЭ) в столичных школах после инцидента с изъятием слуховых аппаратов у детей. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ведомства.

Радиостанция "Говорит Москва" ранее опубликовала информацию, что школьника с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) заставили снять слуховой аппарат на ЕГЭ в Москве. Отмечалось, что инцидент произошел во время экзамена по русскому языку в 875-й школе в Тропарево-Никулино. Как уточнили ТАСС в департаменте, школьников было двое.

"Для участников с особыми образовательными потребностями в пунктах проведения ЕГЭ всегда создаются специальные условия. В данном случае организаторы проявили излишнюю бдительность, не отличили слуховой аппарат от иных технических устройств и, можно сказать, превысили свои полномочия. Необходимо было до конца разобраться в ситуации на месте и создать все необходимые условия для участников экзамена. Мы учли эту ситуацию в работе, с руководителями ППЭ всего города будет проведена дополнительная работа, чтобы впредь не допускать таких инцидентов", - процитировали в пресс-службе замруководителя департамента Гайяра Алимова.

Он добавил, что после ЕГЭ ребята не выразили желания подать апелляцию и подписали протокол проведения экзамена в аудитории. Никаких жалоб на процедуру проведения ЕГЭ у них не возникло.

Как сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, сейчас детали дела выясняются. Ситуацию она взяла на контроль.