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В Твери воссоздадут граффити с портретом Солженицына

Проект реализуют в течение недели

ТАСС, 6 июля. Губернатор Тверской области Игорь Руденя обратился к властям Твери с просьбой восстановить портрет писателя Александра Солженицына взамен граффити, которые были незаконно размещены на фасаде одного из домов. Проект будет реализован в течение недели, сообщается в Telegram-канале правительства региона "Пул69".

"Губернатор Тверской области Игорь Руденя попросил руководство Твери обеспечить возможность жителям и гостям областной столицы в ближайшее время увидеть восстановленный портрет писателя и общественного деятеля Александра Солженицына. Место должно быть достойным и заметным как горожанам, так и гостям Твери, заметил Игорь Руденя. Проект будет реализован в течение недели", - говорится в сообщении.

Биография Солженицына связана с Тверской областью, отмечается в сообщении. Первый раз писатель побывал в Калинине (ныне Тверь) в 1964 году, по итогам поездки в роман "В круге перовом" он добавил главу "Тверской дядюшка", в этом городе жил первый иллюстратор "Одного дня Ивана Денисовича" Андрей Галядкин. "Жители Тверской области гордятся тем, что наша земля связана с творчеством многих выдающихся писателей, что тверские сюжеты есть в произведениях Пушкина и Достоевского, Островского и Солженицына. Это часть нашей истории, которая должна бережно храниться", - приводятся слова Рудени.

Портрет писателя на фасаде дома №32 на Смоленском переулке был нанесен в 2018 году художником-граффитистом Виктором Лебедевым. Изначально граффити не были согласованы с жильцами дома, они обратились в суд, который обязал художника устранить рисунок и назначил ему штраф. 4 июля 2020 года граффити были закрашены неизвестными.

Александр Солженицын - прозаик, драматург, поэт, публицист, лауреат Нобелевской премии по литературе (1970), родился 11 декабря 1918 года в Кисловодске. В 1941 году был мобилизован на фронт и служил в артиллерийских войсках. В феврале 1945 года был арестован за резкие антисталинские высказывания в письмах к другу детства Николаю Виткевичу, а в июле 1945 года осужден на восемь лет исправительно-трудовых лагерей. Пережитое в эти годы отражено писателем в таких произведениях, как "Олень и шалашовка" (1954), "Дороженька" (1952), "В круге первом" (1958), "Архипелаг ГУЛАГ" (1968). Среди других известных произведений писателя - "Один день Ивана Денисовича" (1959), "Матренин двор" и "Случай на станции Кречетовка" (1963), "Раковый корпус" (1966), "Красное колесо" (1969-2000).

В феврале 1974 года Солженицын был арестован, обвинен в государственной измене и лишен советского гражданства. Некоторое время писатель с семьей жил в Швейцарии, в Цюрихе, после чего переехал в США. В августе 1990 года Солженицыну было возвращено советское гражданство, в 1994 году он вернулся в Россию. Писатель умер 3 августа 2008 года.

Теги
РоссияРуденя, Игорь МихайловичТверская область
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