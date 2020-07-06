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Власти Эстонии рассматривают возможность запрета трансляции каналов RT

Глава МИД уточнил, что следует провести анализ, который должен подтвердить, что ограничение трансляции является правильным шагом на пути реализации финансовых санкций

ТАЛЛИН, 6 июля. /ТАСС/. Правительство Эстонии вслед за Латвией может запретить трансляцию семи входящих в "семью" RT российских каналов на территории республики. Об этом глава МИД страны Урмас Рейнсалу сообщил порталу Delfi.

Рейнсалу заявил порталу, что "одобряет действия Латвии". Для реализации аналогичного запрета в Эстонии, по словам главы МИД, следует провести анализ, который должен подтвердить, что ограничение трансляции является правильным шагом на пути реализации финансовых санкций.

"Эстония и Латвия тесно общаются по упомянутым вопросам, - заявила Delfi в свою очередь представитель отдела по связям с общественностью МИД Эстонии Кайри Саар-Исоп. - Компетентным органом по применению финансовых санкций в Эстонии является Бюро данных об отмывании денег. Бюро анализирует возможные меры, оценивает передаваемую латвийскими партнерами информацию и формирует на основании этого свою позицию".

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии 30 июня принял решение запретить в стране трансляцию семи входящих в RT российских каналов - RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с этим заявила, что Россия призывает международные профильные структуры подвергнуть это решение "тщательной юридической экспертизе на предмет соответствия политическим и правовым обязательствам Латвии по обеспечению свободы слова и выражению мнения, а также свободного доступа к информации".

1 января сотрудники эстонского бюро агентства Sputnik ("Спутник", принадлежит МИА "Россия сегодня") из-за давления властей были вынуждены разорвать с трудовые отношения с этой организацией. Это произошло после того, как осенью местные филиалы зарубежных банков заморозили переводы средств на нужды бюро, а арендодатель потребовал, чтобы сотрудники агентства до конца февраля покинули помещение в Таллине. В Таллине объясняли это санкциями, которые могут грозить сотрудникам агентства из-за внесения в европейский черный список гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Президент России Владимир Путин назвал давление на Sputnik в Эстонии удивительным цинизмом.

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