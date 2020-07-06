В Москве умерли еще 24 пациента с коронавирусом

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Еще 24 пациента, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.

"В Москве скончались 24 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 3 999 пациентов с коронавирусом.

Жителям Москвы напомнили, что в случае возникновения симптомов ОРВИ лучше вызвать врача на дом и не заниматься самолечением.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 11,4 млн человек, около 534 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 687 862 случая заражения, выздоровели 454 329 человек, умерли 10 296. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.