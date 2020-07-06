Экскурсионные организации и отели возобновляют работу на территории Адыгеи

МАЙКОП, 6 июля. /ТАСС/. Власти Адыгеи приняли решение о возобновлении работы экскурсионных организаций, а также средств размещения отдыхающих. Возобновление работы возможно только при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора, сообщил глава республики Мурат Кумпилов на своей странице в Instagram.

"Хорошая новость для туристической отрасли Адыгеи и гостей республики! Сегодня подписал указ, согласно которому возобновляется работа экскурсионных организаций, отелей, гостевых домов и т. д. (номера которых снабжены отдельной сангруппой)", - написал Кумпилов.

Он уточнил, что объекты смогут открыться только при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора. Также он добавил, что поручил профильному комитету подготовить специальные стандарты, чтобы предприятия смогли принять необходимые меры к запуску бизнеса.

По данным оперштаба республики, по состоянию на понедельник, в Адыгее коронавирусная инфекция выявлена у 2 145 человек, на лечении находятся 585. С начала пандемии в республике выздоровели 1 546 человек, умерли 14.