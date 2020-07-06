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Пандемия коронавируса нового типа

В Калмыкии за сутки не зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусом

За все время инфицировано 1 947 человек

ЭЛИСТА, 6 июля. /ТАСС/. Ни одного нового случая заражения коронавирусом не зарегистрировано за последние сутки в Республике Калмыкия. Об этом сообщается в официальном аккаунтев Instagram республиканского Минздрава.

"На 6 июля 2020: Всего инфицировано 1 947 (+0) человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что выздоровели 1 229 человек, из них пятеро за последние сутки. В тяжелом состоянии находятся 11 человек, из них шесть находятся на искусственной вентиляции легких. Умерли за время пандемии 28 человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 11,4 млн человек, около 534 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 687 862 случая заражения, выздоровели 454 329 человек, умерли 10 296. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияКалмыкияПандемия коронавируса нового типа
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