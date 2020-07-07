Эксперт заявил, что действие любой вакцины от коронавируса будет ограничено по времени

ТАСС, 7 июля. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи считает, что действие любой вакцины от коронавируса будет ограничено по времени. Соответствующее заявление главный инфекционист США сделал в понедельник во время организованной Национальными институтами здравоохранения видеоконференции, передает агентство Bloomberg .

"Можно предполагать, что мы получим защиту, которая поможет пройти нам по меньшей мере этот этап", - заявил Фаучи. Он уточнил, что действие новой вакцины не будет схоже с действием вакцины от кори, которая обеспечивает иммунитет к заболеванию на протяжении всей жизни. "Возможно, необходим будет стимул для продолжения защиты [от коронавируса], однако сейчас мы не знаем, как долго она продлится", - добавил инфекционист.

Ранее Фаучи подтвердил данные американской фармацевтической компании Moderna о том, что третья фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса может начаться в конце текущего месяца. Фаучи подчеркнул, что в таком случае есть вероятность того, что к началу 2021 года ученые будут иметь уверенность в том, что вакцина безопасна и эффективна.